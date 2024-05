De Maggio: “De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore: Annuncio a fine stagione. Pronti sei acquisti”

Napoli, De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore: annuncio a fine stagione. Rivoluzione in vista con 8 cessioni e 6 acquisti.

NAPOLI – Il Napoli ha già scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione, ma l’annuncio ufficiale arriverà solo al termine del campionato. A rivelarlo è Valter De Maggio, direttore della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli.

De Maggio: “Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore

Secondo le indiscrezioni, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe optato per un tecnico che dovrà rilanciare le ambizioni del club, dando il via ad un nuovo progetto dopo la deludente stagione post-scudetto. Nonostante i numerosi nomi circolati nelle ultime settimane, la società avrebbe chiesto il massimo riserbo al diretto interessato e al suo entourage.

De Laurentiis avrebbe lavorato su più fronti, incontrando vari intermediari, ma la decisione finale non sarà ufficializzata prima della conclusione di questa tribolata stagione, che vedrà l’addio di Ciccio Calzona dalla panchina azzurra.

De Maggio sul mercato del Napoli

Ma le novità in casa Napoli non si fermano qui. Sempre secondo quanto riportato da Valter De Maggio, il club partenopeo si prepara ad una vera e propria rivoluzione, che coinvolgerà non solo l’allenatore, ma anche il direttore sportivo e ben otto calciatori della rosa attuale.

Tra i giocatori in partenza figurano nomi di spicco come Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Pierluigi Gollini, Diego Demme, Traorè, Leo Ostigard, Leander Dendoncker e forse anche Jesper Lindstrom. Al posto di Traorè e Dendoncker, rientreranno dai prestiti Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano, mentre sono previsti ben sei acquisti per rinforzare la squadra.

Una rivoluzione che si preannuncia profonda e che potrebbe cambiare radicalmente il volto del Napoli nella prossima stagione. I tifosi azzurri attendono con ansia di conoscere il nome del nuovo allenatore e di scoprire quali saranno i rinforzi che andranno a comporre la nuova rosa.

Una cosa sembra certa: De Laurentiis è determinato a riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo, e questa estate sarà cruciale per gettare le basi di un nuovo ciclo vincente.

