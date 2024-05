Napoli, arriva una brutta notizia per De Laurentiis prima della sfida contro il Bologna

Napoli, la notizia peggiore per De Laurentiis: disinteresse dei tifosi, Maradona semivuoto contro il Bologna. Stagione disastrosa, piazza rassegnata.

NAPOLI – A tre giornate dalla fine del campionato, il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna sabato prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona. Tuttavia, una pessima notizia si abbatte sul presidente Aurelio De Laurentiis: l’indifferenza dei tifosi nei confronti della squadra.

Nonostante le contestazioni e le critiche ricevute in passato, De Laurentiis ha sempre potuto contare su una tifoseria presente e appassionata, pronta a sostenere il Napoli anche nei momenti più difficili. Questa volta, però, sembra che il pubblico abbia raggiunto il limite della sopportazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, in vista della partita contro il Bologna ci saranno ampi spazi vuoti al Maradona, un segnale preoccupante del totale disinteresse della piazza nei confronti dell’attuale Napoli. Fino a ieri, infatti, erano disponibili notevoli scorte di biglietti in tutti i settori dello stadio, curve superiori comprese, generalmente i primi spicchi ad essere sold out.

La disastrosa stagione degli azzurri, culminata con l’eliminazione da tutte le competizioni e con un campionato al di sotto delle aspettative, ha portato i tifosi alla rassegnazione. Gli obiettivi stagionali sono ormai evaporati e l’interesse per la Conference League sembra essere scarso.

Per De Laurentiis, abituato a dividere la piazza tra estimatori e denigratori, l’indifferenza dei tifosi potrebbe rappresentare la “punizione” peggiore. Il presidente, pur avendo riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, è considerato il principale responsabile dell’attuale debacle.

I tifosi partenopei, esausti e delusi, sperano solo che questa travagliata stagione termini il prima possibile, per poi concentrarsi su un futuro che si spera possa essere più radioso. De Laurentiis dovrà lavorare duramente per riconquistare la fiducia e l’entusiasmo di una piazza che sembra aver perso la pazienza.