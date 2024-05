Terremoto a Napoli, Stadio Maradona danneggiato: colpita la Curva B

Terremoto a Napoli: lo Stadio Maradona riporta danni alla curva B dopo. Lavori urgenti per 113mila euro, tempi di riapertura incerti.

NAPOLI – Una notizia clamorosa scuote la città di Napoli: lo Stadio Diego Armando Maradona ha riportato danni a seguito delle recenti scosse di terremoto che hanno colpito l’area flegrea. A confermare la notizia è il quotidiano Il Mattino, che ha svelato i dettagli di quanto accaduto all’impianto sportivo.

Le scosse più potenti, registrate a metà aprile, hanno costretto il Comune ad intervenire immediatamente per verificare le condizioni dello stadio. I tecnici del servizio tecnico Edilizia Sportiva, dopo aver effettuato un sopralluogo successivamente all’incontro calcistico Napoli-Frosinone del 14 aprile, hanno riscontrato alcune criticità presso le gradinate dell’anello inferiore, in particolare nel settore B4 della Curva B.

Dopo aver smantellato la parte superiore dei gradoni, i tecnici hanno appurato che una parte dell’elemento prefabbricato sul quale appoggia la gradinata si era spaccata. Sono così partiti i lavori urgenti allo stadio Maradona per un totale di 113mila euro, necessari a rimettere a posto la curva B e a ripristinare la sicurezza minata dai danni del sisma.

Il Comune si è affidato ad una società specializzata in verifiche ingegneristiche per eseguire prove di carico in ogni altro settore del Maradona con specifici macchinari di valutazione in grado di rilevare ogni possibile problema statico. Fortunatamente, il sisma sembra aver colpito solo la zona sottostante la curva B inferiore.

Inizialmente erano previsti 45 giorni di lavori a partire dal 22 aprile, ma i tempi si sono rivelati decisamente più lunghi. L’anello inferiore della curva dovrà necessariamente restare vietato fino alla conclusione degli interventi, causando disagi per i tifosi e per la società partenopea.

Questa notizia getta un’ombra di preoccupazione sulla città di Napoli, già provata dalle recenti scosse di terremoto. I tifosi azzurri sperano che i lavori possano essere completati il prima possibile per poter tornare a riempire lo stadio e sostenere la propria squadra del cuore.

