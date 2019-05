Napoli, Callejon rinnovo fino al 2022. Giuntoli incontra Quillon

Napoli, Callejon rinnovo fino al 2022. Giuntoli e Quillon vicini alla firma. Fermifino al ritiro di Dimaro i rinnovi di Zielinski e Mertens.









E’ stato molto serio, l’approccio tra il Napoli e Callejon. E il suo manager, Manuel Garcia Quilon (l’uomo che gestisce anche Theo Hernandez, mancino francese di proprietà del Real che piace molto ad Ancelotti).

CALLEJON RINNOVO FINO AL 2022



Il contratto di José scadrà il 30 giugno 2020, scrive il Corriere dello sport, tra un anno, ma sia lui sia il club e l’allenatore vogliono proseguire l’avventura mano nella mano. Però a certe condizioni favorevoli a tutti.

La prima chiacchierata ha prodotto un’offerta di rinnovo per Callejon fino al 2022.

L’offerta del calcio Napoli prevede un ingaggio inferiore a quello che il giocatore percepisce. Classica spalmatura, insomma: la volontà di pervenire alla firma è comune, le parti continuano a dialogare.







IN STAND BY I RINNOVI DI MERTENS E ZIELINSKI

Molto vicino, l’accordo con Maksimovic (ritocco e prolungamento al 2024).

resta aperta la partita relativa al rinnovo di Zielinski (scadenza 2021): a quanto pare nulla cambierà fino al ritiro di Dimaro.

In stand-by Mertens, altro uomo in scadenza 2020: per lui, dovrebbe profilarsi l’ipotesi di un rinnovo per una o due stagioni.