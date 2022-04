Napoli: altri due colpi in arrivo dal Verona, Spalletti condivide la strategia

Il Napoli è pronto ad investire sul calciomercato rinnovando il parco giocatori di Luciano Spalletti. Il club azzurro a fine stagione farà molti movimenti, ma Cristiano Giuntoli si è già mosso per anticipare le mosse, anche perché De Laurentiis non partecipa ad aste. Ed allora è notizia di oggi di un affare chiuso dal Napoli per Kvaratskhelia, mentre Mathias Olivera viene considerato già da tempo un giocatore del Napoli.

Ma le manovre di mercato in casa Napoli non terminano qui: c’è il riscatto di Anguissa e il rinnovo di Koulibaly. Ma c’è anche il calciomercato in uscita con Fabian Ruiz che viene dato come sicuro partente. Ecco perché Giuntoli vuole portare Barak a Napoli, uno dei due colpi a cui sta lavorando il direttore sportivo azzurro in collaborazione col Verona.

Calciomercato Napoli: piace Parisi

L’asse con il Verona è caldissimo e secondo Il Mattino, Giuntoli è pronto a prendere anche Nicolò Casale, difensore centrale di 24 anni. Nel mirino del club di De Laurentiis resta Fabiano Parisi, esterno mancino di 21 anni di proprietà dell’Empoli. Un giocatore che piace a mezza Serie A, ma che il Napoli ha adocchiato prima di tutti e che può prendere anche grazie agli ottimi rapporti col club toscano. Ovviamente l’ingresso di Parisi significherebbe un addio a Mario Rui, visto che con l’arrivo di Olivera il posto di Ghoulam (in scadenza di contratto) è già occupato. Secondo Il Mattino questa strategia di puntare su calciatori giovani, ma già pronti per giocare in Serie A, piace a Spalletti che condivide pienamente la linea di intervento sul mercato del Napoli. Spalletti con il Napoli è legato da un contratto fino al 2023 con opzione unilaterale, in favore di De Laurentiis, per prolungarlo fino al 2024.