Napoli con tante assenze, Di Marzio: “Vi svelo la formazione di Spalletti. Novità in attaco”

Napoli-Atalanta, la probabile formazione degli azzurri svelata da Gianluca Di Marzio. Spalletti lancia Ounas titolare. Il Napoli gioca con l’Atalanta oggi alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti deve fare i conti con tantissime assenze come: Koulibaly, Osimhen, Insigne, Fabian Ruiz e Zanoli. Ecco perché il tecnico ha convocato anche il giovane Manè in difesa, prodotto della primavera che desta un grande interesse.

“Dopo il mezzo passo falso contro il Sassuolo, il Napoli deve ritrovare il successo per difendere il primo posto. Dall’altra parte però ci sarà un’Atalanta in ottima forma che arriva da quattro vittorie consecutive in campionato e una settimana fa ha ottenuto la prima vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. Per Spalletti non sarà una partita facile anche per le assenze. Il Napoli, infatti, dovrà fare a meno di Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne. Uno per ruolo e sono tutti giocatori chiave” scrive Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale.

Poi aggiunge: “Per sostituirli l’allenatore degli azzurri dovrebbe puntare dal primo minuto su Juan Jesus, Demme e Ounas. Queste dovrebbero essere le novità di formazione di Spalletti, che per il resto dovrebbe puntare sulla stessa formazione vista a Reggio Emilia contro il Sassuolo. D’altronde sono tanti gli infortunati in casa Napoli e le scelte sono quasi obbligate“.

Ecco la probabile formazione del Napoli con l’Atalanta: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Ounas, Mertens, Lozano. Allenatore: Spalletti.