Il Napoli fa sul serio per Amrabat. Gli azzurri negli ultimi giorni di calciomercato provano a regalare qualche rinforzo a Luciano Spalletti. Sulla trattativa tra gli azzurri e la Fiorentina per il centrocampista Ex Verona, dalla redazione sportiva di sky sport 24 arrivano importanti aggiornamenti:

NAPOLI, OFFERTA PER AMRABAT

“Il club azzurro sta provando a fare un colpo per quanto riguarda il centrocampo. Ci sono stati i primi contatti tra Amrabat e il Napoli. Il club azzurro prova a chiudere per un prestito con una cifra inferiore ad 1 milione di euro. Non sarà certamente facile concludere l’affare, ma negli ultimi giorni di mercato tutto è possibile”.

IL MARSIGLIA SU OUNAS

Luca Marchetti hai microfoni di SKY Sport 24, aggiunge ulteriori novità sul calciomercato del Napoli: “Intanto per quanto riguarda il mercato in uscita, c’è da segnalare l’interesse dell‘Olympique Marsiglia per Adam Ounas, l’algerino gradisce molto il club francese. Bisogna capire se il Napoli lo farà partire in prestito (rinnovando il contratto in scadenza nel 2022 ) o cederlo a titolo definitivo. Il giocatore è molto stimato da Spalletti che lo vorrebbe trattenere in rosa come interessante arma offensiva da sfruttare per le gare in corso del Napoli”.

