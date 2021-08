Torreira in viaggio verso Firenze: si libera Amrabat?

La Fiorentina è pronta a chiudere per Torreira dell’Arsenal. Il giocatore ha lanciato un indizio sul suo viaggio in Italia. Attraverso i social il centrocampista ha pubblicato una storia in cui si vede l’ala dell’areo ed alcune emoji in cui c’è anche la bandiera italiana. La Fiorentina è la squadra che più di tutte sta cercando Torreira ed in questi giorni gli incontri sono stati fitti. Il viaggio in Italia di Torreir fa capire che la trattativa con la Fiorentina è chiusa.

A questo punto la stessa Fiorentina può pensare di lasciare partire Amrabat che piace al Napoli. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il club di Aurelio De Laurentiis si è inserito con forza sul calciatore. Commisso può lasciarlo partire anche in prestito e questo facilita la trattativa. Le prossime ore saranno decisive, perché la Fiorentina ufficializzerà Torreira e può lasciar partire in contemporanea Amrabat. Sul centrocampista ex Verona c’è anche l’interesse dell’Atalanta, ma il Napoli è in pole position.