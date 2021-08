Amrabat al Napoli, la Radio ufficiale: “Azzurri in vantaggio su tutti, ecco la formula”

Sofyan Amrabat al Napoli, la trattativa va avanti con il club di De Laurentiis che molto interessato al calciatore che può arrivare in prestito. Il presidente Rocco Commisso ha aperto alla possibilità di cedere il giocatore con questa formula. Nelle ultime ore di calciomercato ci sono stati degli sviluppi per quanto riguarda il passaggio di Amrabat al Napoli. La redazione di Radio Goal fa sapere che il “Napoli è vigile sul mercato e sta cercano un mediano. Le caratteristiche sono quelle di un giocatore fisico, in grado di dare dinamismo alla media. Per questo si segue Amrabat della Fiorentina“.

Secondo quanto riferiscono da Radio Kiss Kiss Napoli, Amrabat non andrà all’Atalanta. “Il Napoli è in attesa, anche perché Commisso lo cederebbe solo in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Napoli è un po’ sornione su questa richiesta“. Intanto i viola hanno già il sostituto di Amrabat, dato che Torreira è in viaggio per l’Italia, destinazione Firenze, come si vede da una sua storia pubblicata sui social. Spalletti attende il suo centrocampista, che potrebbe dare al centrocampo del Napoli quelle caratteristiche mancano, anche perché Demme è ancora infortunato. Amrabat piace agli azzurri già quando era al Verona, ora con uno sforzo potrebbe vestire la maglia del Napoli.