Napoli, report allenamento. Rientrati tutti i reduci dal Mondiale: buona notizia per Rrahmani

Il Napoli pubblica il report dell’allenamento odierno: sono rientrati tutti i reduci dal Mondiale ed importanti novità su Rrahmani

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo l’amichevole di ieri sera contro il Lille. La squadra azzurra non lascia nulla di intentato in vista della ripresa della Serie A prevista per il 4 gennaio, allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro a Milano, contro l’Inter.

L’area comunicazione del club azzurro pubblica il report sul sito ufficiale: “Seduta mattutina per il Napoli allo SSCN Konami Training Center. Coloro che hanno giocato dall’inizio nell’amichevole col Lille hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in un allenamento con la Primavera disputando una serie di partitine”.

Buona notizia per il Napoli con Rrahmani che torna ad allenarsi con il gruppo

Il Napoli poi rivela che tutti i nazionali sono rientrati dalla pausa post-Mondiale, mentre la buona notizia è il ritorno in gruppo di Rrahmani: “Sono rientrati tutti i nazionali impegnati al Mondiale. Lozano, Olivera e Anguissa hanno fatto allenamento completo col gruppo. Zielinski e Kim, che hanno disputato gli ottavi di finale, hanno svolto lavoro personalizzato. Rrahmani ha svolto seduta col gruppo. Allenamento personalizzato in palestra per Demme. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato“.