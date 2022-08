Napoli, al vaglio un allenamento a porte aperte per presentare i nuovi acquisti: ecco quando

“Mercoledì è al vaglio un allenamento congiunto a porte aperte allo stadio Diego Armando Maradona. Potrebbe essere questa l’occasione per vedere finalmente all’opera il Cholito Simeone, l’ex Sassuolo Raspadori ed il centrocampista Ndombele“: lo riferisce a Radio Goal Valter De Maggio, direttore della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del sodalizio partenopeo. Il giorno indicato potrebbe essere mercoledì 24 agosto.

Il noto giornalista annuncia l’idea che è venuta alla società partenopea per presentare i tre nuovi acquisti. E quale miglior occasione se non aprire le porte dell’impianto di Fuorigrotta per abbracciare i propri tifosi, che ieri hanno risposto presente con ben 40mila presenze per la sfida contro il Monza. Aurelio De Laurentiis ci riflette su insieme allo staff dirigenziale ed al reparto marketing che sono sempre aperti a questo tipo di iniziative.

I tre nuovi acquisti, Giacomo Raspadori, il francese Tanguy Ndombele e l’argentino Giovanni Simeone, ieri sono rimasti in panchina ma hanno avuto modo di avere un primo contatto con la tifoseria azzurra, una delle più calde del Mondo. Di certo, se l’iniziativa verrà confermata, tanti tifosi saranno contenti di assistere ad un allenamento a porte aperte del Napoli: una rarità, considerando il fatto che gli azzurri di Spalletti si allenano sempre a porte chiuse a Castel Volturno.