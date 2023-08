Moggi “Scudetto? meglio la Juve, non scommetterei in Euro sul Napoli”

Per Moggi il Napoli non è da scudetto, l’Inter resta la favorita nonostante il possibile arrivo di Lukaku alla Juve.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva, sbilanciandosi sulla lotta scudetto in vista della prossima Serie A 2022/2023. Secondo Moggi il Napoli non sarebbe la favorita.

“Per gli azzurri sarà difficile riconfermarsi, non punterei su di loro come principali pretendenti al titolo” ha sentenziato Moggi. Che vede l’Inter ancora davanti a tutti: “Al momento i nerazzurri restano i favoriti per lo scudetto“.

Dubbi anche sul Milan, che perdendo pedine come Tonali e con Bennacer fuori gran parte della stagione, non sarebbe più forte rispetto alla passata annata secondo Moggi.

Discorso diverso per la Juventus: “Se dovessi scommettere un euro tra bianconeri e Napoli, punterei sui primi che non hanno le coppe“. Non convince però il cambio Vlahovic-Lukaku con l’Inter.

In sostanza, nonostante lo scudetto dello scorso anno, per Moggi il Napoli non sarebbe da considerare in pole position per il bis in campionato. L’Inter viene ritenuta ancora la squadra da battere. Vedremo se queste previsioni verranno smentite dal campo.