Milan, Tonali avvisa il Napoli: ‘Difenderemo lo scudetto fino all’ultima goccia di sudore’

TONALI AVVISA IL NAPOLI SULLO SCUDETTO

Il Milan ha iniziato il nuovo anno battendo la Salernitana 2-1 all’Arechi, con Sandro Tonali protagonista della partita, autore di un assist e di un gol. A fine gara, il centrocampista rossonero ha dichiarato a Sky Sport: “Sappiamo dalla partita dello scorso anno che giocare qua è difficile. Soprattutto dopo aver preso il 2-1 è stato più difficile, ce la siamo giocata fino in fondo ed è importante essere usciti con una vittoria. Siamo una squadra forte, siamo stati quasi perfetti perché potevamo fare 1-2 gol in più per vincere con più tranquillità. Il calcio è così…“.

Tonali nel corso dell’intervista ha poi aggiunto: “Siamo felici per questi 3 punti fondamentali, era fondamentale per chiudere la serie di amichevoli brutte e dare un segnale a tutti. Napoli avanti per lo scudetto? Sappiamo quello che abbiamo fatto lo scorso anno e sappiamo che importanza ha, difenderemo lo scudetto che abbiamo conquistato fino all’ultima goccia di sudore che possiamo versare in campo. Lo difenderemo noi 30 insieme a tutto lo staff“.

