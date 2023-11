Mazzarri ha fatto una richiesta precisa a Kvara. Lunga chiacchierata tra i due

Walter Mazzarri ha parlato a lungo con Khvicha Kvaratskhelia al suo rientro a Castel Volturno: libertà d’azione per il georgiano.

CALCIO NAPOLI. Walter Mazzarri è tornato al Napoli con grande motivazione e ha subito avuto un lungo colloquio con la stella azzurra Khvicha Kvaratskhelia, al suo rientro a Castel Volturno dalla nazionale.

Il messaggio del tecnico al talento georgiano è stato chiaro: libertà d’azione con la palla tra i piedi per esprimere il suo genio, ma senza sprechi nella fase di non possesso. I suoi rientri dovranno essere intelligenti, preservando le energie per i momenti in cui può fare la differenza.

La Visione di Mazzarri su Kvaratskhelia Secondo la Gazzetta dello Sport

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mazzarri ha un piano chiaro per Kvaratskhelia: “Il genio non sarà imbrigliato. Le indicazioni saranno essenziali, focalizzate soprattutto sulla fase di non possesso. I rientri devono essere intelligenti, ottimizzando le risorse. L’obiettivo è valorizzare ogni momento in cui il pallone passa per i piedi di Kvaratskhelia, sfruttando il suo talento innato.” Questa libertà, simile a quella concessa in passato a giocatori come Lavezzi, è un segno distintivo del metodo Mazzarri.

Mazzarri vuole valorizzare al massimo il talento di Kvaratskhelia, proprio come faceva ai tempi con Lavezzi. Ma pretende un lavoro senza palla fatto con criterio. L’obiettivo è esaltare la fantasia del 77 azzurro, purché non manchi l’equilibrio tattico generale della squadra.

Kvara avrà i gradi del leader tecnico del nuovo Napoli, ma dovrà mettersi a disposizione del collettivo. Questo il succo del lungo faccia a faccia con Mazzarri.