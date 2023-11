Napoli, la Svolta Tattica di Mazzarri con Lobotka

Walter Mazzarri riposiziona Lobotka come fulcro del gioco del Napoli. Lo slovacco dopo la parentesi Garcia si riprende gli azzurri.

Notizie calcio Napoli – Walter Mazzarri è tornato alla guida del Napoli e ha già iniziato a lasciare il suo segno sulla squadra, specialmente nel centrocampo. Con alcune scelte chiave, Mazzarri si propone di riportare il Napoli in alto, puntando su un giocatore in particolare: Stanislav Lobotka.

Come Cambierà il Napoli con Lobotka al Centro del Gioco?

Dopo un periodo in cui il centrocampo del Napoli ha visto diversi cambiamenti, il ritorno di Mazzarri porta una nuova visione tattica.

Lobotka diventa il cuore del centrocampo, promettendo un gioco più fluido e incisivo.

Lobotka, sotto la guida precedente di Garcia, era stato utilizzato in un ruolo più difensivo, ma ora Mazzarri lo ha ripristinato come playmaker. Questa mossa mira a rinvigorire il gioco del Napoli, con Lobotka che riprende il suo ruolo di regista, orchestrando le azioni dalla mediana. Si tratta di una posizione che gli permette di esprimere al meglio le sue qualità nel dettare i tempi di gioco e nel creare opportunità offensive.

La partita contro l’Atalanta sarà il primo vero test per questa nuova impostazione. Il ritorno di Lobotka al centro del gioco è atteso con entusiasmo dai tifosi, che sperano di rivedere la squadra giocare con lo stile fluido e offensivo che lo aveva contraddistinto in passato.

Nonostante l’ottimismo, Mazzarri deve affrontare alcune preoccupazioni, principalmente legate alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave. Jesper Lindstrom, ad esempio, è fuori per infortunio, e sia Anguissa che Zielinski hanno avuto problemi fisici. Questi fattori potrebbero influenzare le scelte tattiche e le formazioni nelle prossime partite.

In conclusione, il ritorno di Lobotka al centro del gioco rappresenta una svolta significativa per il Napoli. Con questa mossa, Mazzarri sembra voler ridare identità e coerenza alla squadra, puntando su un gioco basato sulla creatività e sulla capacità di controllo del centrocampo. Sarà interessante vedere come questa decisione influenzerà le prestazioni del Napoli nei prossimi incontri.