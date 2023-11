Napoli, tegola Lindstrom: Mazzarri in emergenza a centrocampo

Il Napoli perde il centrocampista Lindstrom per infortunio, out 2 settimane. Mazzarri con il reparto in emergenza verso Atalanta: Anguissa e Zielinski non al meglio.

Notizie calcio Napoli – Brutte notizie per il Napoli e il tecnico Walter Mazzarri in vista della trasferta contro l’Atalanta. L’ultimo infortunato in casa azzurra è Jesper Lindstrom: il centrocampista, rientrato acciaccato dagli impegni con la Danimarca, ha riportato una lesione al muscolo tibiale posteriore sinistro. I tempi di recupero sono di circa 2 settimane.

Un’assenza che si aggiunge ad un reparto, quello mediano, già in piena emergenza. Anguissa, reduce dalla Nazionale camerunense, ha lavorato a parte e solo oggi potrà mettersi a disposizione di Mazzarri. Anche Zielinski non è al meglio dopo la tonsillite che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Insomma, la sfida contro l’Atalanta rischia di vedere il Napoli con pochissime soluzioni di centrocampo. Mazzarri spera di recuperare almeno Anguissa e Zielinski, ma intanto scalda i motori del giovane Cajuste come possibile titolare a sorpresa contro la squadra di Gasperini.