Olivera: “Napoli club internazionale e grande progetto. Kvara fortissimo, Mario Rui grande persona”

Mathias Olivera si presenta alla stampa ed ai tifosi. Il Napoli fa parlare il nuovo terzino sinistro uruguaiano che ha preso il nome di Faouzi Ghoulam. Il club azzurro ha investito circa 15 milioni di euro per prelevarlo dal Getafe. Durante la conferenza stampa di presentazione, Mathias Olivera ha detto di essere “contento di militare in un club internazionale riconosciuto, è stato uno dei motivo per cui ho scelto Napoli e sono davvero molto felice di essere qui. Ho avuto un impatto molto buono con la squadra e con il gruppo che mi ha subito accolto“.

Napoli: Olivera presentato in conferenza stampa

Olivera su Spalletti ha detto: “Il tecnico mi ha dato grande fiducia, così come il club e gli altri compagni. mi trovo veramente bene“. Prima di approdare al Napoli, Olivera ha chiesto qualche informazione Bogliacino e Gargano: “Mi hanno parlato molto bene del club, che ha un grande progetto“. Ma un consiglio lo ha dato anche Cavani: “Ci siamo incontrati in Nazionale, mi ha detto che stavo facendo un’ottima scelta e mi ha parlato molto bene della squadra e della società“.

Olivera ha scelto come numero di maglia il 17: “So che è un numero molto importante, indossato da Hamsik, voglio onorarla al meglio e sono felice di indossarlo. Il campionato di Serie A? Ultimamente ho visto molte partite del Napoli, so che hanno fatto un ottimo campionato nella scorsa stagione, cosa che mi ha dato ancora più stimoli per scegliere la piazza azzurra“. Sugli obiettivi per la prossima stagione ha detto: “Lo scorso anno il club è andato vicino a vincere lo scudetto, ora dobbiamo pensare solo a dare il massimo in ogni partita e pensare agli obiettivi volta per volta“.

Olivera arriva a Napoli dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dalle due amichevoli a Dimaro: “Ora ho recupero, sono stato fermo qualche settimana, ma ora mi sento bene quando scendo in campo e tocco la palla“.

L’esterno mancino si giocherà il posto con Mario Rui: “Dovrò lavorare molto per guadagnarmi il posto da titolare. Ho parlato con Mario Rui ed ho trovato una grande persona, oltre ad essere un punto di riferimento per la squadra“. Ma su quella fascia ci sarà anche da costruire l’intesa con Kvaratskhelia: “Lui è un jugadorazo, mi trovo davvero benissimo a giocare con lui. Ma il mio obiettivo è quello di entrare in sintonia con tutti i compagni di squadra. Che giocatore sono? Il mio ruolo è quello di terzino sinistro, ma se posso spingere lo faccio“.