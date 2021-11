Dalla Spagna: Lozano vicino al Real Madrid: Cifre e dettagli dell’operazione

Lozano vicino al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Secondo i media Spagnoli l’ex tecnico azzurro vorrebbe l’attaccante messicano per i blancos.

IL REAL MADRID SU LOZANO

Il Real Madrid piomba su Lozano, secondo quanto riporta il quotidiano iberico Carlo Ancelotti vorrebbe riabbracciare l’attaccante del Napoli:

“L‘ex talento di Pachuca e PSV Eindhoven desidererebbe cimentarsi in una nuova esperienza. Reduce da una stagione fin qui non esaltante, il calciatore messicano sarebbe ben lieto di riabbracciare il suo mentore, colui che più di tutti lo ha voluto in Campania. Come al solito, però, bisognerà fare i conti con le richieste di Aurelio De Laurentiis, mai disposto a fare sconti.