LIVE – Sassuolo-Napoli 0-2 Eurogol di Osimhen

Live Sassuolo-Napoli, tutto sull’anticipo della 23ª giornata tra la capolista e i neroverdi di Dionisi.

La 23ª giornata di Serie A inizia con il Napoli, capolista del campionato, che gioca in anticipo contro il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi. La squadra azzurra è in vantaggio di ben 15 punti sulla seconda classificata, l’Inter, il che la rende la favorita per vincere lo Scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti. Nel turno precedente, il Napoli ha sconfitto la Cremonese per 3-0, mentre il Sassuolo, con 24 punti e un margine di 7 punti sulla zona retrocessione, ha pareggiato 2-2 contro l’Udinese alla Dacia Arena. Nella partita d’andata del 29 ottobre scorso, il Napoli ha battuto il Sassuolo per 4-0 con una tripletta di Osimhen e un gol di Kvaratskhelia.

SASSUOLO-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Sassuolo-Napoli in diretta streaming occorrerà scaricare l’app di DAZN su telefoni cellulari o tablet, oppure collegarsi al sito di DAZN con computer o notebook e cliccare sulla finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni saranno i telecronisti DAZN di Sassuolo-Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-NAPOLI

Luciano Spalletti effettua due cambi rispetto alla partita con la Cremonese. Olivera prende il posto di Mario Rui, Politano sostituisce Lozano mentre Elmas vince il ballottaggio con Zielinski.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurientè. All. Dionisi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.