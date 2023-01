Ldt: “Vogliono colpire il Napoli. In pochi hanno notato una cosa”

Alcuni tifosi azzurri hanno messo in evidenza le differenze di trattamento riservate al Napoli e alla Juventus nel corso del campionato di serie A.

LDT, Lettere dai tifosi, riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata da un gruppo di tifosi del Napoli che lancia l’allarme sul sistema calcio.

“Salve Direttore, le saremmo grati se stavolta non ci tagliaste parte del pezzo. Sappiamo bene che voi lo fate per un senso di umiltà. Siamo noi a rivolgerci al Presidente del Napoli e non conosciamo altri modi, noi comuni sportivi, per raggiungere la Società Calcio Napoli. Potremmo rivolgerci ad altri siti per la nostra esortazione ma la scelta sarebbe problematica. Solo voi avete attaccato pesantemente l’AIA per la scandalosa direzione di Sozza in Inter – Napoli.

I siti copia-incolla se la sono presa con Spalletti e i giocatori per la sconfitta di Milano. A Milano e Torino fanno i pazzi per una punizione fischiata contro e qui da noi dopo essere stati presi in giro dagli arbitri di Rocchi ci sorbiamo pure i rimbrotti dei soloni di alcune televisioni locali e dei tanti napolisti in giro nel WEB. Come si fa a dire che non esiste il vento del nord?

Siete l’unico gruppo che con veri esperti fate cronaca, moviola, spiegate pure i regolamenti come si deve e non li adattate alle squadre in gioco come fanno dalle parti di Milano, e denunciate tutte le ingiustizie calcistiche di questo sfortunato Paese. Siamo certi dell’invidia e gelosia dei tanti siti locali nei vostri confronti perché non riportano mai le vostre osservazioni, cronache e moviole preferiscono riportare (copia – incolla) le taroccate moviole di Milano e dei tanti presunti moviolisti che circolano in rete. Fanno sparire e comparire rigori a seconda delle squadre in gioco”.

I tifosi partenopei aggiungono: “Si tengono le provocazioni di Biasin e riportano papale tutte le amenità di Sabatini e Ravezzani, non avendo le cognizioni storiche e calcistiche per confutare dati e numeri letteralmente inventati o parzialmente adattati alla circostanza. Ci creda direttore non c’è adulazione nei suoi confronti. Veda il comportamento dei media verso la Juventus e le squadre di Milano che rasenta il servilismo totale. Adesso ci hanno fatto sapere pure che la Juventus è penalizzata dagli arbitri e non provano nemmeno ad arrossire.

Adesso stanno chiedendo il licenziamento di Sacchi dopo aver occultato le imprese di Ayroldi in Cremonese – Juventus. Piangono a dirotto per l’Inter in una gara dove manca un grosso rigore al Monza ad inizio gara. Ora attaccano Abisso dopo aver premiato lo scandaloso Sozza per Inter – Napoli. Non c’è adulazione nei confronti di Napolipiu perché è l’unico sito che da anni chiede il commissariamento dell’AIA. A Napolipiu.com non invitate ex arbitri a dire inesattezze sui rigori. Ma come si fa a dire che non c’è fallo su Anguissa. A Milano e Torino non è mai accaduto un fatto del genere. Il rigore c’era, e non perché l’ha detto Casarin, ma meno male che Politano l’ha sbagliato. In caso contrario chissà cosa sarebbe uscito fuori dai siti nostrani. Vi ringraziamo per l’accoglienza”.

Pasquale R. Livio U., Tonino G., Ciro S., Nicola I., Corrado L., Gerardo N.