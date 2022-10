LDT “Piagnisteo Milan, avete visto cosa hanno fatto in tv? Siamo indignati”

Il rigore concesso al Chelsea per il fallo di Tomori fa discute la stampa italiana, ma alcuni tifosi si sentono indignati.

LDT- LETTERE DAI TIFOSI. Sui media nazionali e nei salotti TV c’è tanto spazio per Juventus, Inter e Milan. Il Napoli dei record è osannato in Europa e pochissimo nel bel paese. Il 3-3- dell’Inter, la crisi della Juve e la doppia sconfitta del Milan, sono gli argomenti principali di ogni giornale e tv nazionale, anche se in Italia gioca il Napoli che ha macinato record in Champions. Alcuni tifosi azzurri hanno scritto alla nostra redazione lamentandosi del pessimo livello raggiunto d’informazione nazionale:

“Saluti Direttore, siamo esterrefatti per questa deriva giornalistica italica. Qua parliamo anche di giornali finanziati lautamente dai cittadini attraverso l’orrido finanziamento degli organi di informazione.

La gente non ha i soldi per arrivare alla fine del mese e lo Stato italico paga un’informazione ridotta a zerbino dei grandi potentati politici-sociali-economici-sportivi del nostro sfortunato Paese.

Siamo al 60° posto nel mondo come Libertà di Stampa e nessuno si preoccupa di questa deriva giornalistica che sembra ormai inarrestabile.

Non parleremo direttore dei Talk Show politici o dei TG Rai, e non, ma di calcio che rispecchia in pieno il decadimento del giornalismo italico senza mai contraddittorio e sempre piegato verso gli interessi di una parte del Paese a discapito dell’altra”.

I tifosi aggiungono: “Ci riferiamo alle ultime vicende calcistiche nazionali e di Champions. Siamo convinti che in campo internazionale non c’è un solo italiano che tifi contro le squadre italiane. Ne siamo convinti ed anche siamo restati dispiaciuti per la sconfitta del Milan contro il Chelsea ma da qui ad accusare l’arbitro per la legittima sconfitta è stato davvero vergognoso da parte dei cronisti, moviolisti e giornalisti.

Quanto detto e scritto sul rigore sacrosanto, conseguenziale l’espulsione di Tomori, è scandaloso e vergognoso per una classe giornalistica di un Paese che si ritiene democratico. Ignorare i regolamenti come è avvenuto su Canale5, sulla Gold7 e altri non rende onore all’informazione nostrana. Pur essendo tanti dispiaciuti per la sconfitta del Milan ci riteniamo indignati da questo tipo d’informazione che siamo costretti pure a finanziare.

Ma qualcuno all’Odg ha letto i titoli e le cronache dei tre giornali sportivi e dei tanti alltri? E’ giusto che tale tipo d’informazione debba essere pure sostenuta economicamente?

Distinti saluti.

Pasquale R., Bernardo G., Gaetano F., Gerardo A., Filippo E.”.