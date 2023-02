La Uefa esalta il Napoli: tutte le aspettative superate

La Uefa celebra il Napoli per il suo percorso in Champions League, girone superato al primo posto lasciando dietro il Liverpool.

Il Napoli tornerà a giocare in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri sognano il passaggio del turno contro una squadra ostica ma alla portata degli uomini di Spalletti.

Uefa: Super Napoli

La Uefa con un articolo sul proprio portale scrive: “Il Napoli supera le aspettative“. Poi aggiunge: “La vittoria per 4-1 alla prima giornata contro il Liverpool ha impresso un ritmo vertiginoso al Napoli di Luciano Spalletti, che non ha mai mollato la presa arrivando agli ottavi UEFA Champions League e chiudendo l’anno al primo posto in Serie A. In autunno, i partenopei hanno perso solo una volta in 21 partite (in casa del Liverpool alla sesta giornata) e hanno totalizzato 13 vittorie di fila in tutte le competizioni tra settembre e ottobre”

Poi si continua a leggere: “Da dove iniziare? Finora, il Napoli è stato fin troppo bravo, quasi perfetto. Ha travolto Liverpool, Rangers e Ajax e ha registrato il miglior inizio di sempre in Champions League da parte di una squadra italiana, giocando sempre un calcio fenomenale. Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori, André-Frank Zambo Anguissa e Piotr Zieli?ski, solo per citarne alcuni, sono stati fantastici, mentre Luciano Spalletti ha plasmato una squadra brillante, solida in difesa, fluida, offensiva, spettacolare ed

efficiente.

Come gioca il Napoli? Il modulo di base è il 4-3-3 ma, a seconda nella posizione di Zielinski, diventa un 4-2-3-1. In fase di non possesso, gli esterni arretrano per aiutare la difesa e formare un 4-5-1. Come dice Spalletti, però: “Il calcio non dipende più dai sistemi, ma dell’uso degli spazi lasciati dagli avversari”. Il Napoli sfrutta le fasce per colpire velocemente in contropiede, può andare direttamente al centro per Victor Osimhen o far passare le manovre da Raspadori e i centrocampisti. Insomma, può segnare in ogni modo possibile“.