Dove sono finiti i ‘vecchi’ Kvaratskhelia e Osimhen? I tifosi la prendono con ironia – FOTO

Tanta ironia sui social media per la coppia di bomber del Napoli, Kvaratskhelia e Osimhen, durante il periodo no degli azzurri.

I due giocatori simbolo del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, sembrano avere perso il loro tocco magico e la loro potenza. La loro performance è stata altalenante in questo inizio di stagione azzurro e i fan si chiedono: che fine hanno fatto i supereroi che hanno entusiasmato lo scorso anno?

Durante l’ultima partita contro il Bologna, è emerso chiaramente che entrambi i giocatori stavano lottando per ritrovare la loro forma migliore. Mister Rudi Garcia ha addirittura sostituito entrambi, scatenando il solito dibattito tra i tifosi. Kvaratskhelia ha reagito con calma alla sostituzione, mentre Osimhen ha manifestato apertamente il suo dissenso nei confronti del tecnico.

Osimhen, in particolare, ha contestato non solo la sua sostituzione, ma anche la decisione di non schierare due attaccanti, suggerendo al tecnico di lasciarlo in campo insieme a Simeone. Il Napoli dispone di un ricco arsenale offensivo, ma al momento sembra che i meccanismi non stiano funzionando alla perfezione. Inoltre, ci sono giocatori come Giacomo Raspadori, per il quale il club ha investito circa 30 milioni l’anno scorso per prelevarlo dal Sassuolo, e il nuovo arrivato danese Jesper Lindstrom che aspettano ancora di mettersi in mostra.

Nel frattempo, sui social media, i tifosi scherzano sulla situazione di Kvaratskhelia e Osimhen, chiedendosi quando torneranno a brillare in campo. La loro straordinaria trasformazione è diventata oggetto di discussioni e meme online. Come quello seguente: