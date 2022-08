“Koulibaly vero influencer del Napoli. Ripeteva ‘mangia mangia’ ai compagni…

Piena di aneddoti l’intervista esclusiva di Luciano Spalletti a Diletta Leotta per DAZN. Oltre all’ambizione del Napoli ed al furto della Fiat Panda, l’allenatore di Certaldo si è soffermato sulla perdita in squadra di un calciatore con cui ha condiviso un rapporto molto stretto, Spalletti ha instaurato un legame forte con Kalidou Koulibaly ed ha fatto di tutto pur di trattenerlo all’ombra del Vesuvio. La voglia di vincere e di avere nuovi stimoli sono stati però un ostacolo insormontabile per la permanenza a Napoli del senegalese che ha accettato le lusinghe del Chelsea: domenica è arrivato anche il suo primo goal contro il Tottenham di Antonio Conte.

Sul rapporto con Koulibaly, Spalletti rivela: “Fin dall’inizio, Koulibaly entrava nel mio ufficio tutte le mattine, era un abbraccio fatto di muscoli, era il vero influencer dello spogliatoio, il comandante, per me è come aver perso un collaboratore. In campo si faceva sentire con la sua voce e la prestanza fisica, era come se fosse un allenatore, voleva sempre attaccare, recuperare palla alto, le sue parole erano sempre le stesse: “mangia mangia”, voleva dire mangia campo, saltiamogli addosso”.

Particolari che confermano la bontà della sintonia tra il tecnico toscano ed il capitano del Senegal, vero leader dello spogliatoio del Napoli in questi ultimi anni.