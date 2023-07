Kim-Bayern, bonifico in arrivo! Il coreano raggiungerà la nuova squadra a Tokyo

Il difensore sudcoreano, Kim Min-Jae, sembra essere sempre ormai vicinissimo a trasferirsi in Baviera, al Bayern Monaco.

Kim Min-jae si unirà al Bayern Monaco, ad attenderlo un contratto quinquennale con il club bavarese del valore di sette milioni a stagione più bonus. Il sudcoreano lascerà il club partenopeo dopo una sola ricca stagione in cui sono arrivati cospicui premi, lo Scudetto ed una storica qualificazione ai quarti di Champions League. Il coreano dunque si appresta a salutare il Napoli e a breve apporrà la propria firma sul contratto ufficiale con il Bayern Monaco. La società tedesca si assicurerà il giocatore pagando la clausola rescissoria presente nel suo contratto. Riporta così l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Ebbene, il mercato è alle porte del ritiro. E in copertina, naturalmente, si parla di difesa: nell’elenco dei convocati per Dimaro non compare il nome di Kim”.

Secondo quanto affermato nell’edizione odierna del giornale romano, il Bayern Monaco ha già attivato il meccanismo della clausola, mantenendo un costante contatto con i rappresentanti del club partenopeo. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale. La somma di 50 milioni di euro verrà trasferita e Kim, dopo un breve periodo di vacanza, raggiungerà la sua nuova squadra il 26 luglio a Tokyo. Nel frattempo, il Napoli sta cercando un possibile sostituto e al momento sembra che il nome di Kilman sia il più accreditato.