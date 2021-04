Juventus-Napoli, un bug di Google anticipa il risultato del primo tempo

Juventus-Napoli, Google anticipa il risultato esatto del primo tempo. Un bug del motore di ricerca ha allarmato i tifosi partenopei.

Dopo rinvii, ricorsi e polemiche, Juventus-Napoli si gioca. Il recupero della partita valida per la 3ª giornata di Serie A, originariamente prevista lo scorso 4 ottobre e mai disputata causa Covid in casa azzurra, stavolta andrà in scena.

Le due squadre arriveranno all’appuntamento vivendo momenti diametralmente opposti. I bianconeri infatti, nelle ultime due uscite hanno messo in cascina un solo punto, quello ottenuto in rimonta nel derby contro il Torino dopo la clamorosa sconfitta interna patita contro il Benevento, mentre quella dei partenopei è una delle compagini più in forma del momento.

Gli uomini di Gattuso sono infatti imbattuti nel torneo dallo scorso 21 febbraio e nelle ultime sei uscite hanno totalizzato cinque vittorie ed un solo pareggio.

A poche ore dall’inizio di Juventus-Napoli, un clamoroso bug di Google ha allarmato i tifosi partenopei. sul popolare motore di ricerca tra le schede della partita è comparso il risultato esatto del primo tempo: 3-0 per i bianconeri.

Fa molto discutere sul web questo bug di Google che di fatto anticipa il risultato del primo tempo, di una gara molto sentita tra le due tifoserie che sul web hanno cominciato a pizzicarsi.