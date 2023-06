Uefa esclude Juventus dall’Europa: un altro ‘favore’ ai bianconeri

Gabriele Gravina e Alexander Ceferin discutono della situazione Juventus e possibili sanzioni UEFA. Risultati attesi a giugno.

La finale dell’Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest ha offerto l’occasione per un incontro tra Gabriele Gravina e Aleksander Ceferin. Durante la conversazione, tra i vari argomenti inevitabilmente affrontati, è emersa anche la questione della Juventus. Il presidente dell’UEFA ha lasciato intendere di non essere soddisfatto dell’esito dei processi sportivi italiani, sostenendo che non abbiano inflitto una punizione sufficiente al club bianconero per le questioni legate alle plusvalenze e alla manovra degli stipendi.

A Nyon, avrebbero preferito che la FIGC avesse escluso la Juventus dalle competizioni europee, infliggendo una penalizzazione in termini di punti più severa rispetto ai -10 già ufficializzati in classifica. Invece, potrebbe essere il massimo organismo calcistico europeo a dover infliggere il colpo finale e tenere la Juve fuori dalle manifestazioni internazionali nella prossima stagione. Questa eventualità, seppur poco gradita, sembra ormai evidente e potrebbe essere interpretata come una sorta di vendetta per il fatto che il club bianconero non abbia ancora abbandonato il progetto della Superlega, anziché per la mancata adesione agli accordi di gentleman agreement.

Nelle scorse settimane, alcuni dirigenti della Juventus sarebbero stati convocati dal pannello UEFA che sta conducendo le indagini, per fornire spiegazioni in vista del verdetto atteso a giugno. La Juve stessa spera che la decisione sia presa in fretta. Nel caso di esclusione, il club perderebbe “solo” la possibilità di partecipare alla Conference League, o al massimo all’Europa League se dovesse superare la Roma e/o l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato.

Un eventuale ritardo potrebbe far slittare la sanzione alla stagione 2024-2025, e a quel punto la Juventus rischierebbe di dover rinunciare alla Champions League in caso di qualificazione al termine della prossima Serie A.

La Uefa, dunque, vorrebbe escludere la Juventus dalle competizioni europee nella prossima stagione. Ma considerando che la Juventus punta alla Conference League, estrometterla dalle competizioni potrebbe essere un ‘favore’ che viene fatto alla squadra di Allegri.

Infatti questo permetterebbe ai bianconeri di non avere il ‘problema’ di giocare il giovedì, senza però avere un grave problema economico, dato che la Conference di certo non porta gli stessi introiti della Champions League. A quel punto i bianconeri avrebbero tutta la possibilità di concentrarsi solo sul campionato di Serie A.