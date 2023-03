Italia: Mancini punta altri due oriundi dopo Retegui

Roberto Mancini pensa alla convocazione di Strefezza e Capaldo per l’Italia, altri due oriundi dopo Retegui.

La penuria di talenti costringe Roberto Mancini a guardare sempre di più al palcoscenico degli oriundi. La convocazione di Mateo Retegui, attaccanti con avi italiani, ma che non ha mai vissuto in Italia, tanto da non saper parlare nemmeno in Italiano, sta facendo molto discutere. Ma in attacco Mancini ha veramente gli uomini contati e non ne ha potuto fare a meno. Anche perché pure le altre Nazionali puntano molto sui giocatori naturalizzati, senza che ci siano tanti clamori.

Secondo quanto scrive Repubblica, Mancini dopo Retegui sta pensando anche ad altri giocatori naturalizzati: uno è Gabriel Strefezza 26enne del Lecce di origini brasiliane. L’altro è Nicolas Capaldo centrocampista di 24 anni nato in Argentina, ma che attualmente milita nel Salisburgo.