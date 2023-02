Italia-Inghilterra a Napoli: ecco le date della vendita dei biglietti

Corbi ha poi proseguito: “Quella del prossimo 23 marzo è una partita importante perché la prima per la qualificazione ad Euro 2024 a cui noi parteciperemo come campioni in carica. La Curva, il classico settore popolare, dovrebbe costare 14 euro”.

Presenza del Napoli in Nazionale? “Nell’ultimo periodo assolutamente si. Meret, Raspadori e Di Lorenzo hanno vinto anche l’Europeo 2020. Durante l’ultimo europeo Immobile, Insigne e Donnarumma iniziarono a cantare in napoletano, alcuni non capivano cosa stessero dicendo ma dopo un po’ iniziammo a cantarla tutti, divenne il nostro tormentone”.