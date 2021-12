Insigne verso l’addio al Napoli, l’agente: “Da gennaio parlo con chiunque. Può andare all’estero”.

Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne parla del rinnovo di contratto del giocatore del Napoli: “Pronto ad ascoltare le offerte“.

Pisacane, ultimatum al Napoli

Un’apertura forte quella del procuratore di Insigne che apre ad un trasferimento, anche perché da gennaio in poi il giocatore potrà firmare con chiunque per la prossima stagione, a parametro zero.

Al Corriere dello Sport , l’agente di Insigne dice: “Quando si apre il mercato bisogna trovare una soluzione, possono essere giorni decisivi“.

Pisacane poi respinge ogni contatto con Lazio, Inter, Milan e altre società: “Mai sentito nessuno, fino al 2 gennaio non ascolterò proposte, poi le cose cambieranno“.

Rinnovo Insigne, l’offerta di De Laurentiis

Secondo Corriere dello Sport il Napoli ad Insigne ha offerto 3,5 milioni di euro , mentre il giocatore ne vuole almeno 5 milioni a stagione. Pisacane non vuole parlare di cifre ma sottolinea di non avere mai chiesto bonus alla firma: “I sette milioni di euro chiesti alla firma è tutto falso sono solo cazzate. Non è giusto che Lorenzo passi come un mercenario“.

L’agente di Insigne passa la palla a De Laurentiis per il rinnovo e ammette che in un futuro dirà la sua su quanto accaduto. Pisacane dice che continua a sentire il presidente, non c’è guerra ma nemmeno l’accordo decisivo e che un giorno racconterà quanto accaduto. Dalle parole di Pisacane si capisce che il problema è il tempo che sta scadendo. A gennaio si apre un nuovo scenario, sia per il calciatore che per il Napoli. L’agente non esclude ancora il rinnovo ma fa capire che Insigne ed il Napoli sono sempre più lontano, anche perché sono le cifre che non permettono l’intesa.