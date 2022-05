Incontro Spalletti-De Laurentiis: il tecnico ha preso una decisione su quattro big

Incontro Spalletti e De Laurentiis le richieste dell’allenatore toscano in chiave mercato passano dalla riconferma di quattro big.



Arrivano le prime indiscrezioni sull’atteso incontro tra Aurelio de Laurentiss e Luciano Spalletti. Il tecnico dopo aver incontrato il Ds Cristiano Giuntoli a cena si appresta a parlare anche con il presidente.

l campionato del club azzurro terminerà con lo Spezia, ma in realtà non c’è più niente da conquistare, se non l’onore e la possibilità di tenere intatte le distanze con le inseguitrici. Quindi il Napoli può programmare la prossima stagione nel migliore dei modi, anche perché c’è moltissimo da lavoro. Attualmente De Laurentiis ha messo tutti in vendita, questo non significa che la rosa sarà smantellata, ma che il presidente del Napoli vuole fare cassa e quindi cederà qualche pezzo pregiato. La situazione del mercato del Napoli è in fase evolutiva, con tantissime situazioni ancora da risolvere. Per Spalletti il terzo posto è un punto di partenza per la prossima stagione e tutto dovrebbe ripartire dalla riconferma di quattro big, come riporta calciomercati.it:

LE RICHIESTE DI SPALLETTI

“l’allenatore toscano ha idee chiarissime sulla squadra del prossimo anno. Per lui, imprescindibile la conferma di Ospina, Koulibaly, Anguissa e Osimhen per lottare per le posizioni di vertice. Su Koulibaly, la richiesta di De Laurentiis, è di almeno 30 milioni di euro. Anche se questa mattina il patron azzurro ha spiegato che non intende forzare Koulibaly a rimanere. Sul nome del senegalese, Spalletti si batterà con forza. Nei suoi desideri, una squadra maggiormente ‘sanguigna’ e ‘muscolare’.

Ora bisogna capire se De Laurentiis intenderà assecondare la volontà di Spalletti. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dell’incontro.