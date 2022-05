Napoli, Koulibaly resta: Svelato un retroscena sui figli

Kalidou koulibaly resta a Napoli, il difensore senegalese al centro delle voci di mercato dovrebbe guidare la difesa anche la prossima stagione.

Aurelio De Laurentiis torna a parlare di Kalidou Koulibaly e dice: “Non è in vendita, il Barcellona non può comprarlo“. Il difensore senegalese ha fatto sapere che non andrà allo scontro con la società per una sua eventuale cessione. L’intenzione di Koulibaly è sempre stata quella di restare a Napoli e non lo ha mai nascosto:

“La mia famiglia e i miei amici sono più accolti di me quando arrivano in città e dicono il mio nome, sono accolti a braccia aperte, è qualcosa di grandioso. Amo vivere qui. I bambini lo adorano. Quando siamo in Francia, chiedono di tornare a Napoli. Amano la cultura italiana. I miei figli parlano correntemente l’italiano. Sono qui da 8 anni. Se sono ancora qui nonostante tutto quello che è successo è perché mi sento bene qui”. Dichiarazioni chiare anche in ottica mercato.

KOULIBALY METTE IL SIGILLO SUL NAPOLI

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di areanapoli.it il difensore senegalese dovrebbe restare a Napoli anche la prossima stagione. Scrive il giornalista Gaetano Brunetti, sempre molto attento sui fatti di casa Napoli: