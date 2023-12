Nell’ultima sfida contro il Real Madrid, Piotr Zielinski è stato costretto a lasciare il campo a causa di un duro intervento da parte di Rudiger.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Piotr Zielinski, vittima del severo tackle di Rudiger durante l’ultima partita contro il Real Madrid, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per infortunio. La valutazione delle sue condizioni è attualmente in corso sotto la supervisione di mister Mazzarri a Castel Volturno. La sua partecipazione al prossimo importante confronto con l’Inter, previsto per domenica sera, è avvolta nell’incertezza.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, mette in evidenza la situazione di Zielinski, uscito malconcio dal match contro la squadra spagnola: “Da valutare le condizioni di Lindstrom e Zielinski, mercoledì a Madrid con il Real fuori al 21’ del secondo tempo dopo un colpo di Rüdiger: ghiacchio e fasciatura, a seguire.”

Zielinski attraversa un periodo sfortunato, avendo già affrontato una forma influenzale durante la pausa internazionale mentre si trovava in Polonia con la Nazionale. Nonostante ciò, ha preso parte ai match contro Atalanta e Real Madrid, ma i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Il centrocampista non sembrava essere in condizioni ottimali e ha riportato un problema aggiuntivo dalla Spagna come ricordo.

Nel caso in cui Zielinski non dovesse recuperare in tempo, il suo posto potrebbe essere preso da Elmas. Mister Mazzarri sta valutando attentamente le opzioni disponibili in vista del prossimo incontro dell’Inter. Resta da vedere come evolveranno le condizioni del giocatore polacco e se sarà in grado di scendere in campo domenica sera.