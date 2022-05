Il ricordo del Grande Torino non ferma gli idioti, cori contro Napoli

Torino-Napoli si è giocata in uno stadio gremito per ricordare anche il Grande Torino nello stadio granata. Sicuramente una bellissima atmosfera sugli spalti con i tifosi del Napoli che hanno gremito il settore ospiti, nonostante la squadra azzurra non avesse più nulla da chiedere al campionato di Serie A. La vittoria con il Torino mette quasi al sicuro il terzo posto del Napoli, che vale complessivamente 16,8 milioni di euro, quattro in più rispetto a se il Napoli si fosse piazzato al quarto posto, considerando anche gli introiti della Champions League.

Insomma con un Torino salvo ed un Napoli oramai ad obiettivo raggiunto si poteva pensare solo ai festeggiamenti e alla memoria.

Ed invece la memoria del Grande Torino, con tanto di commemorazione alla fine del primo tempo con l’esibizione dei ‘Sensounico’ che hanno contato ‘Quel giorno di pioggia’, è stata sporcata. A farlo sono stati i cori contro i napoletani da parte di una frangia dei tifosi del Torino, che invece di ricordare la grande squadra granata, hanno deciso di cantare i soliti cori ‘Odio Napoli’ e ‘Noi non siamo napoletani’. Cori assurdi contro il Napoli che vengono intonati su qualsiasi campo di Serie A, oramai da anni, nell’indifferenza generale.