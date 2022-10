Il Mondiale in Qatar ‘aiuta’ Spalletti: perderà solo sei giocatori

Luciano Spalletti perderà solo sei giocatori per il Mondiale in Qatar 2022, rassegna iridata che partirà a settembre.

Gazzetta dello Sport fa un focus sul Mondiale in Qatar, mettendo a confronto i vari calciatori che lasceranno le big del campionato italiano per rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali.

“Mentre le rivali per lo scudetto perderanno tanti elementi di valore per la kermesse invernale in Qatar, restando praticamente senza attacco, il Napoli nello stesso periodo preparerà l’attacco… allo scudetto anche perché lì davanti resteranno tutti a casa, da Kravatskhelia ad Osimhen passando per Raspadori. Spalletti dirà “addio” solo a Kim (Corea del Sud), Lozano (Messico), Olivera (Uruguay), Zielinski (Polonia), Anguissa (Camerun) e Mario Rui (Portogallo)“.

Secondo Gazzetta questo è un “un fattore – quello dei partenti per il Mondiale – che addirittura, in una annata assolutamente indecifrabile, potrebbe marcare la differenza in positivo tra il Napoli e le altre candidate per di più proprio nel momento in cui gli azzurri hanno tantissimi uomini nel giro della Nazionale di Mancini“. Poi aggiunge: “Per carità, a Napoli nessuno si augurava che l’Italia non si qualificasse per Qatar 2022 ma visto che le cose sono evolute in questo modo è verosimile che a Castelvolturno non si dispererà nessuno. Già perché il Mondiale non solo comporterà uno stress di carattere fisico ma anche psicologico e poi ci sarà da gestire l’effetto ritorno che invece in casa azzurra sarà limitato per l’appunto ai pochi partenti“.