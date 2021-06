Il Mattino – Mercato Napoli, rientra Sepe. Lozano richiesta ufficiale dalla Spagna, ma non è il Real Madrid

Il Napoli vuole cedere e poi comprare. De Laurentiis e Giuntoli stanno studiando le formule migliori e continuano a giocare su più tavoli. La cessione di Fabian Ruiz può portare liquidità nelle casse del club azurro che tiene comunque i contatti per acquistare nuovi calciatori. Intanto sul fronte cessioni si registra anche un’offerta ufficiale del Siviglia per Lozano, entrato anche in orbita Real Madrid.

Con Ospina pronto a lasciare il club (piace a Fiorentina e Juventus) il Napoli pensa al rientro di Sepe, appena retrocesso col Parma. Il portiere di origini napoletane accetterebbe di buon grado il ruolo di secondo portiere in azzurro, con Spalletti deciso a puntare su Alex Meret.

Napoli: necessità di terzini

Il Napoli è in emergenza terzini. Ghoulam non offre garanzie a livello fisico, Hysaj è in scadenza di contratto e lo vuole la Lazio di Sarri, Malcuit rientra ma può essere ceduto. Il club non può permettersi un’altra stagione senza terzini di ruolo o con calciatori che giocano ad adattati sulle fasce. Così Giuntoli si è interessato a D’Ambrosio dell’Inter, ma piace anche Faraoni del Verona, proprio l’autore del gol che ha negato la qualificazione Champions League agli azzurri.

I centrocampisti

Per il ruolo di centrocampista il nome più gettonato è quello Basic del Bordeaux, il sogno resta De Paul. Zaccagni è una pista in caso Fabian Ruiz dovesse realmente essere ceduto al prezzo fissato da De Laurentiis. Samuele Ricci è uno degli oggetti del desiderio di casa Napoli. Un giocatore di prospettiva che può essere utile anche nell’immediato. Uno di quei profili che piacciono a De Laurentiis. L’Empoli per Ricci chiede almeno 15 milioni di euro.