Juventus e Fiorentina su Ospina: Spalletti ha preso una decisione

David Ospina via da Napoli. E’ una delle possibilità di calciomercato per il club azzurro. Ospina piace a Fiorentina e Juventus. I bianconeri si sono inseriti nelle ultime ore dato che stanno cercando un portiere esperto in grado di dare una alternativa importante a Szczesny. Ecco quanto scrive Tuttosport:

32 anni, legato fino al 30 giugno 2022. Luciano Spalletti è intenzionato a puntare su Alex Meret e i vertici azzurri stanno pensando a un nuovo vice dell’attuale terzo portiere della Nazionale. Raccontano le cronache fiorentine che anche su Ospina sia piombata la Viola affidata a Gattuso che a Napoli l’ha utilizzato spesso, oltre a vari

sondaggi dal Sud America. Controindicazione: i campani non regalerebbero il cartellino di Ospina, anzi”.

