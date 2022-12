Il Liverpool vuole Lozano: Giuntoli studia tre sostituti

Il Liverpool chiama Hirving Lozano in Premier League, il giocatore messicano ha un contratto in scadenza col Napoli nel 2024.

Sembra veramente complicato che la SSCN e Lozano trovino l’accordo per il rinnovo di contratto. Anche perché Lozano percepisce oltre 4 milioni di euro a stagione a la società di Aurelio De Laurentiis non vuole pagare stipendi così alti. Il Napoli ha tagliato di circa il 30% il monte ingaggi, dicendo addio a giocatori come Insigne, Mertens, Fabian Ruiz, Ospina e Koulibaly e non rinnoverà un contratto a cifre alte a Lozano.

Calciomercato Napoli: Lozano piace al Liverpool

Ecco perché la possibilità che il messicano dica addio a fine stagione è molto alta. Lozano è uno dei giocatori presi in grande considerazione da Spalletti, ma se dovesse essere ceduto non se ne farà un dramma. Anche perché il Napoli dalla cessione di Lozano potrebbe guadagnare una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Lozano è finito nel mirino del Liverpool, che di certo non ha problemi economici. Secondo quanto riferisce calciomercato.com la Premier League può essere la destinazione ideale per il messicano. Allo stesso tempo Giuntoli è alla ricerca del sostituto di Lozano. Al momento ci sono almeno tre nomi sul taccuino del direttore sportivo azzurro. Uno è Adama Traoré in uscita dal Wolverhampton, il giocatore ex Barcellona può arrivare a parametro zero. L’altro nome è quello di Armand Laurienté del Sassuolo, ma il suo prezzo è molto alto. Altro giocatore che piace al Napoli è Bamba del Lille.

Ma come sostituto di Lozano bisogna tenere in grande considerazione anche Marcus Thuram. Il giocatore è di proprietà del Borussia M’Gladbach e può arrivare parametro zero a fine stagione.