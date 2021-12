I gol Sassuolo-Napoli 2-2 – VIDEO

I gol di Sassuolo-Napoli 2-2 le immagini salienti della sfida al Mapei Stadium. Azzurri sfortunati per via degli infortuni di Fabian Ruiz e Koulibaly.

SUCCEDE DI TUTTO AL MAPEI STADIUM

Il Napoli si fa raggiungere dal Sassuolo, che nel recupero segna anche il terzo gol, poi cancellato dal VAR. La squadra di Spalletti nella ripresa passa con Fabian Ruiz e raddoppia con Mertens, gol 140 con i partenopei. Poi si infortuna Fabian Ruiz, il Napoli si abbassa e il Sassuolo cambia pelle. Scamacca con un gran gol riapre la partita. Il ‘castello’ partenopeo crolla quando si fa male pure Koulibaly. La squadra di Spalletti si difende ma all’89’ c’è il pari di Ferrari. Milan e Inter ora sono vicinissime al Napoli, che sabato sera sfiderà l’Atalanta.

Succede di tutto al Mapei Stadium, con i padroni di casa che ottengono il pareggio in rimonta. Partenopei avanti con Fabian Ruiz e capaci di trovare il raddoppio con Mertens. Con il passare del tempo, però, i neroverdi crescono e prima accorciano le distanza con Scamacca, poi Ferrari fa 2-2 di testa al 90′. Come se non bastasse, in pieno recupero viene annullato un gol a Defrel con l’ausilio del Var. C’è da dire che la squadra di Spalletti è stata sfortunata per via degli infortuni di Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly.

I GOL DI NAPOLI SASSUOLO 2-2

l video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Napoli 2-2, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022.

Ecco di seguito le immagini salienti della sfida. I diritti degli highlights sono di proprietà della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i link dei rispettivi canali Youtube per vedere le azioni salienti.

