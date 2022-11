Hamsik-Napoli la proposta dell’ex De Matteis: “Sarebbe bellissimo…”

Hamsik-Napoli Paolo De Matteis, ex Team Manager della SSC Napoli riprenderebbe lo slovacco per fargli vincere lo scudetto.

Il Napoli di Sarri ha sfiorato lo scudetto conquistando ben 91 punti sul campo. Il sogno infrantosi sul più bello nell’infausto pomeriggio di Firenze, anche se tutti sappiamo quanto accadde durante la sfida tra Juventus e Inter.

Il leader di quella squadra era capitan Marek Hamsik, che avrebbe poi lasciato la squadra e la città che lo hanno reso famoso solo pochi mesi più tardi, proseguendo la carriera prima in Cina e poi in Turchia.

De Matteis: “Hamsik-Napoli, contratto di quattro mesi per fargli vincere lo Scudetto

Paolo De Matteis, ex Team Manager della SSC Napoli nel corso di Campiania Sport, trasmissione storica di Canale 21 ha parlato di un possibile ritorno dello slovacco al Napoli:

“Marek Hamsik vorrebbe giocare ancora un paio d’anni e poi fare l’ambasciatore del Napoli. Dove farà la partita d’addio al calcio? Vuole farla allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘, ovviamente. Marek ha ancora casa a Napoli e non la lascia, perché ci torna appena può. Come ci torna anche Dries Mertens, del resto. Entrambi sono nella storia del Napoli: chi per le presenze e chi per il numero di gol, questi due ragazzi hanno scritto pagine indelebili del club azzurro”.

De Matteis ha poi aggiunto: “Sarebbe bello un contratto di quattro mesi ad Hamsik per fargli vincere lo Scudetto a Napoli? Sarebbe bellissimo e meritatissimo. Tecnicamente, ci potrebbe anche stare”.

Ritorno di Hamsik al Napoli: la reazione social

Molti tifosi azzurri hanno commentato sui social le parole di De Matteis sul ritorno di Hamsik al Napoli:

“Abbiamo avuto la fortuna di averlo a Napoli per ben 12 anni. Uomo vero, capitano coraggioso, leader autentico. Napoli sarà sempre casa tua, ti aspettiamo”.

“Sarebbe bello rivederlo a Napoli come dirigente”.

“Mio figlio di 6 anni l’ho battezzato col nome marek”.

Marek ci crede

Il Napoli è tornato prepotentemente in lotta per lo scudetto grazie allo straordinario e inatteso exploit di cui i ragazzi di Luciano Spalletti si sono resi protagonisti nel primo scorcio della Serie A 2022-’23.

Hamsik in una recente intervista parla già da dirigente:

“La società ha fatto un grandissimo lavoro, la squadra è molto forte. Tutti i giocatori si sacrificano l’uno per l’altro, ma in Lobotka ho sempre creduto. Aveva solo bisogno di giocare con continuità. nel momento in cui ha iniziato a farlo con la squadra capace di mantenere il possesso palla è diventato devastante.

Anche Osimhen mi piace molto, è veloce, fisico, lotta e spacca le difese avversarie. Poi sta segnando tanto. Con i nuovi acquisti penso si possa aprire un ciclo duraturo, sono arrivati tanti giocatori con l’età giusta per fare bene a lungo“.