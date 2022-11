Desailly contro il Napoli, Chiariello lo zittisce e attacca Sky e Gazzetta

Umberto Chiariello prende una posizione netta contro Marcel Desailly ex giocatore del Milan che vede il Napoli sfavorito per lo scudetto.

Desailly ha detto che il Napoli non reggerà la pressione, anche perché non ha la rosa adatta. Arriva la risposta di Chiariello ai microfoni di Canale 21: “Ormai lo sport preferito dei giornali è intervistare l’ex Milan di turno per dire che il Napoli crollerà. Lo hanno fatto con Marcel Desailly, ad esempio. Caro Desailly, mi farò dare il tuo numero. Voglio chiamarti e dirti: ‘Tu sai tutto e prevedi tutto, mi dai una bolletta?’. E’ disonestà intellettuale, la tua: si dice ‘Io penso che il Napoli non regga’, non ‘Il Napoli crollerà’. Se hai questa certezza, mi dai una bolletta. C’è un modo di esprimersi che è fondamentale per chi ha fatto sport: un conto è sperare, un altro è spargere certezze“.

Poi ha aggiunto: “C’è una sola persona che dice cose diverse: è Luciano Spalletti, che dice di volere una sosta ogni anno, perché al suo Napoli fa bene. In giro, dicono che il Napoli crollerà… Ma le altre? Dove sono questi giocatori altrui che fanno faville? Dybala dov’è? E’ scomparso? E De Ketelaere, vi chiedo, quanti gol ha fatto, in questo Mondiale? Riempiamo pagine di giornale di fuffa..“.

Il giornalista ha concluso: “Il Napoli dà fastidio dà soprattutto fastidio economico a chi investe sui grandi club, come Sky e Gazzetta, e poi si trova la polpetta tirata fuori dal piatto… Ebbene, noi speriamo di togliergli anche il dessert e l’ammazzacaffè. E’ evidente che c’è molta malafede, in giro“.