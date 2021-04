Grafico Gazzetta – Le probabili formazioni di Napoli-Inter: sorpresa in attacco

Dries Mertens è in vantaggio su Victor Osimhen nelle probabili formazioni di Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo in rosa ‘schiera’ Mertens titolare in Napoli-Inter, anche se molte indicazioni della viglia facciano pensare a Osimhen nel ruolo di punta centrale dal primo minuto. Titolare c’è anche Zielinski che sembra aver recuperato dalla contrattura subita contro la Sampdoria, ma resta comunque un minimo dubbio, anche perché il polacco non si è allenato nel migliore dei mondi.

Qui Napoli – Nel 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso c’è Meret titolare al posto dell’infortunato Ospina. In difesa ritorna la coppia Manolas-Koulibaly. Per il ruolo di terzino sinistro c’è il ballottaggio tra Mario Rui ed Hysaj mentre a destra ci va Di Lorenzo. In mediana sicuri Fabian Ruiz e Demme. In attacco senza lo squalificato Lozano c’è Politano titolare con Zielinski e Insigne. In attacco l’altro ballottaggio tra Osimhen e Mertens.

Qui Inter – Antonio Conte dopo il turnover col Cagliari ritrova la formazione tipo con Handanovic tra i pali. La difesa a tre sarà formata da Bastoni, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Eriksen, Brozovic e Barella sono i centrali con Darmian a sinistra e Hakimi a destr. In attacco la coppia formanta da Lulaku e Lautaro Martinez.