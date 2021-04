Gazzetta – Giuntoli alla Juve, il direttore sportivo del Napoli può lasciare

E’ una vera rivoluzione quella della Juve che pensa anche a Giuntoli per cambiare volto alla dirigenza. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport a fine stagione il quadro dirigenziale bianconero potrebbe cambiare. Il flop della Superlega è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Andrea Agnelli è quello maggiormente messo in discussione, dato che si è esposto molto mediaticamente ed è stato attaccato ed a tratti anche surclassato da Ceferin della Uefa. Ma anche Giuntoli è coinvolto nella rivoluzione Juve, dato che pure Paratici potrebbe andare via. La questione Suarez è una delle tante che non è piaciuta, ma ad esempio pure l’acquisto di Ronaldo sembra non dare i frutti sperati, ovvero la vittoria della Champions League.

