GAZZETTA – Szalai: il Fenerbahce spara alto, De Laurentiis ha un altro piano

Il Napoli alla ricerca di un difensore centrale, piace Attila Szalai del Fenerbahce. Il club turco chiede almeno 20 milioni di euro. Una cifra altissima per il Napoli che per il mercato di gennaio potrebbe anche decidere di investire, ma se deve farlo lo farà per un difensore già pronto pe ril campionato italiano. Se il Fenerbahce dovesse accettare l’offerta di un prestito con diritto di riscatto, allora il club azzurro potrà chiudere la trattativa. La strategia di De Laurentiis è quella di fare un affare alla Anguissa, che per ora sta pagando molti dividendi. Ovviamente non è sempre semplice centrare un colpo di quel genere, anche perché significa spesso attendere la fine del mercato, cosa che il Napoli non si può permettere.

Il calciomercato di gennaio aprirà il 1° gennaio 2022 a mezzanotte. Il club azzurro dovrebbe avere già un colpo pronto per quella data, visto che in rosa ci sono solo due difensori centrali.

Difensore centrale: tutti i nomi per il Napoli

Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli si è messo sulle tracce anche di Sanchez del Tottenham e Sarr del Chelsea. Proprio quest’ultitmo rappresenta un’ottima occasione per il club partenopeo. Il Chelsea lascia partire Sarr in prestito ed il suo ingaggio da 1,5 milioni di euro è in linea con i parametri del Napoli.

Per quanto riguarda le piste italiane spunta con forza il nome di Casale del Verona. Il giovane difensore si sta mettendo in evidenza con il club scaligero ed è pronto a fare il salto di qualità. Il Naoli dovrà verificare la sua quotazione, ma De Laurentiis potrebbe anche sbilanciarci su un colpo del genere.