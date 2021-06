Ziang Flemming obiettivo del Napoli come vice Zielinski. Secondo Gazzetta dello Sport il giocatore del Fortuna Sittard piace molto a Cristiano Giuntoli che ne è rimasto stregato. Flemming ha 22 anni piedi da centrocampista, ma la scorsa stagione ha segnato come un attaccante: 15 gol totali in stagione. Solo nella giornata di ieri per Flemming era arrivata la smentita secca e decisa di Ciro Venerato.

Oggi Gazzetta dello Sport parla di un interessamento importante da parte del Napoli per Flemming. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Intanto, Giuntoli è intenzionato a stringere i tempi per Zian Flemming, 22 anni, centrocampista del Fortuna Sittard, che con la sua duttilità ha conquistato il dirigente napoletano. Si tratta di un trequartista, che gioca anche da centrale e da punta e che potrebbe rappresentare una valida alternativa a Piotr Zielinski o agire nella linea a due”.

