Fermo da due stagioni, Luciano Spalletti ha tanta voglia di ricominciare, con idee molto chiare sul calciomercato degli azzurri, gli obiettivi ed i reparti dove intervenire. Il tecnico toscano è in stretto contatto con il presidente De Laurentiis e quotidianamente con il direttore sportivo Giuntoli.

Secondo diversi addetti ai lavori, il Napoli è la formazione più completa della Serie A. Dovesse nascere il giusto feeling con Spalletti, ci sarà da divertirsi. Non a caso, sono in risalita anche le quotazioni scudetto per i bookmakers aams. Davanti a tutti troviamo la Juventus di Allegri a 2.25, seguita dall’Inter di Inzaghi a 2.75, Atalanta terzo incomodo a 6.50, e poi il Milan a 10.00. A breve distanza dai rossoneri, secondi la scorsa stagione in campionato, proprio il Napoli di Spalletti quotato a 12.00 – considerato la quinta forza del campionato dai siti di scommesse. Il tecnico toscano però punta ancora più in alto.

Difesa Napoli da “puntellare”

Per programmare bene il futuro sono necessari pochi interventi mirati. I reparti da migliorare nel Napoli sono soprattutto la difesa ed il centrocampo. Tra i nomi più gettonati negli ultimi giorni per rinfoltire la retroguardia, il profilo di Marcos Senesi – argentino 24enne centrale del Feyenoord, seguito da diverse squadre in Europa. Nell’ultima stagione in Olanda ha registrato 41 presenze e 3 gol. Al momento, il maggior ostacolo è il prezzo, fissato a 20 milioni di euro, considerato eccessivo dalla dirigenza azzurra. Un’alternativa più economica porta a Francisco Montero – giovane centrale mancino, lo scorso anno in prestito al Besiktas ma di proprietà dell’Atletico Madrid. Con 5 milioni di euro si potrebbe chiudere la trattativa. Nelle ultime ore la buona notizia per la difesa del Napoli riguarda però Kalidou Koulibaly, che ha deciso di restare in azzurro, convinto dal progetto di Spalletti.

Centrocampo Napoli: diverse novità in arrivo

Per il centrocampo diversi i nomi sul taccuino di Giuntoli. Piace il giovane De Katelaere, trequartista del Bruges. Il club belga chiede 15 milioni per il suo gioiello – autore di una buona stagione con 38 presenze, 5 reti e 6 assist tra campionato e Champions. Il sogno, comunque, del tecnico di Certaldo per la linea mediana è Miralem Pjanić. Si tratta del profilo ideale, poiché conosce bene il nostro campionato (ha giocato per anni nella Roma e nella Juventus) ed è adatto al gioco di Spalletti. In attesa di nuove da Barcellona, proprietaria del cartellino del bosniaco, il Napoli è vicino al suo primo acquisto: il croato Bašić – classe 1996, che da tre anni gioca nel Bordeaux. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta spingendo per la formula del prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni.