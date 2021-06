Napoli, tutto su Meret: Ospina sul mercato, proposto uno scambio

Alex Meret titolare del Napoli nella stagione 2021/22. Oramai la società ha deciso in accordo con Luciano Spalletti di puntare sul giovane portiere ex Spal. A 24 anni Meret ha vissuto le ultime stagioni in azzurro sempre in bilico, con l’ombra di David Ospina, rivale ma mai nemico. Gattuso preferiva il portiere colombiano per la sua capacità di palleggiare con i piedi, ma anche tra i pali non era affatto male. Inoltre Ospina a 32 anni ha personalità da vendere. Il futuro, però, è di Alex Meret che negli ultimi due anni di esperienza ne ha accumulata ed anche di gestione della pressione. Perché entrare in campo e non avere il posto assicurato sicuramente non deve essere il massimo, soprattutto per chi gioca in un ruolo delicatissimo come quello del portiere.

Meret titolare: Ospina piace all’Atalanta

Il Napoli sta pesando addirittura di togliere ‘l’ingombro’ o magari la tentazione Ospina a Luciano Spalletti. Il portiere sta giocandola Coppa America con la Colombia ed ha un contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Ospina piace molto alla Fiorentina di Gattuso ma anche all’Atalanta che propone uno scambio con Consigli (34 anni ed in scadenza di contratto). Il Napoli, però, pensa di poter monetizzare con la cessione di Ospina che resta un portiere valido per qualsiasi club.