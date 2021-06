Coppa America: il video celebrativo per Maradona è da brividi

Il video celebrativo durante la Coppa America per Diego Armando Maradona è da brividi. La Conmebol ha voluto ricordare il più grande calciatore di tutti i tempi, un genio assoluto del calcio. Lo ha fatto con un video che ha interessato praticamente tutto lo stadio, con effetti, luci, video e la immancabile Live is Life a fara da colonna sonora. Ma al centro del campo è apparso, ovviamente, anche il gol del secolo: ovvero la rete segnata da Maradona con l’Argentina contro l’Inghilterra.

Ma nel video di Maradona durante la Coppa America c’è anche Diego da bambino che racconta il suo sogno di vincere il mondiale. C’è il numero dieci che campeggia ovunque. C’è Maradona con le maglie che ha indossato nella sua carriera, compresa quella del Napoli. La firma indelebile di Maradona c’è sempre, perché con la sua morte non è terminato il suo video che è diventato leggenda. Una leggenda da tramandare a chiunque in futuro. Questo è lo spirito del video celebrativo per Maradona apparso durante la competizione sudamericana. Un video dove c’è l’essenza del calcio, dove si racconta una storia infinita, quella di un genio assoluto che ha indossato anche la maglia del Napoli, portandolo alla vittoria come un capopopolo.