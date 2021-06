Il Benfica si fionda su Toma Basic e beffa il Napoli. Sono queste le ultime novità del calciomercato del Napoli che potrebbe perdere uno degli obiettivi principali del centrocampo. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport il club portoghese è entrato di prepotenza in una trattativa in cui il Napoli era in vantaggio e addirittura molto vicino all’accordo. Il calciatore aveva dato anche il suo assenso al trasferimento in azzurro, con la differenza tra richiesta del Bordeaux e offerta de Napoli davvero minima: appena 2 milioni di euro. Il diktat di De Laurentiis però è chiaro e quindi Cristiano Giuntoli non ha affondato il colpo, nonostante il giocatore abbia delle ottime referenze ed un contratto in scadenza nel 2022 che fa abbassare il suo prezzo.

Napoli-Benifica: sfida per Basic

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Toma Basic del Bordeaux: “Il primo obiettivo del Napoli, in ogni modo, resta Toma Basic, il centrale del Bordeaux. Nelle ultime ore, nella trattativa s’è inserito pure il Benfica, pronto a concludere l’operazione. La competitività potrebbe spingere la dirigenza napoletana a chiudere l’affare. Il nodo resta quello della formula, perché Giuntoli lo vorrebbe in prestito con l’obbligo di

riscatto, mentre il club francese vuole cederlo a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. È probabile che l’incursione del Benfica convinca Aurelio De Laurentiis ad accontentare il Bordeaux”.

Qualora il Benfica dovesse anticipare il Napoli per Basic, allora il club dovrebbe virare su altri obiettivi. A centrocampo i profili seguiti non mancano. Tutto però gira intorno alle cessione degli azzurri. Fabian Ruiz, ad esempio, è praticamente bloccato al Napoli dato che De Laurentiis non ha la minima intenzione di abbassare le pretese per il calciatore. Koulibaly, altro gioiello in vetrina, ha deciso di restare in azzurro per scelta di vita.