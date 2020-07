Gazzetta – Il gesto di Mihajlovic che ha ‘svegliato’ il Bologna col Napoli

Gazzetta dello Sport racconta di un gesto di Mihajlovic che durante il match tra Bologna e Napoli ha in qualche modo svegliato la sua squadra.

Sinistro potente e preciso alla bottiglietta dell’acqua si è scaricata in questo modo tutta la rabbia di Sinisa Mihajlovic tecnico del Bologna che durante tutta la prima fase della partita ha subito il Napoli. Gazzetta dello Sport rimarca questo gesto del tecnico felsineo e scrive:

Al 19’ del secondo tempo Sinisa dà il segnale di scatenare l’inferno. Gattuso si sta sgolando come una radio a volume fuori-controllo e lui, Mihajlovic, si gira verso la propria panchina e calcia di sinistro: la bottiglietta. È lì, in quell’istante, che il suono della bevanda contro un cartellone fa da “gong” a un Bologna fino a quel momento molto… suonato dal ritmo napoletano. Rino intuisce il pericolo e infatti tutto finisce con due gol annullati al Bologna, un palo di Danilo e il colpo di machete elegante di Barrow per l’8° gol stagionale. Il Napoli? Da paradosso: perfetto nel primo tempo senza i suoi tre tenori che poi entrano ma vengono – assieme agli altri – risucchiati dalla foga intraprendente (e opposta alla prima frazione) di un Bologna che comunque non riesce a vincere in casa dall’1 febbraio, quindi da più di 5 mesi. Ah, il Napoli viene agganciato dal Milan: tutto ciò non era previsto.